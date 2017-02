KV Mechelen mag Mats Rits dankbaar zijn: "Ik had het gevoel dat ik ging scoren"

KV Mechelen zit nog volop in de race voor play-off 1 na het 2-2 gelijkspel bij Standard, al wacht de ploeg van Yannick Ferrera nog een erg moeilijk programma. Mats Rits ontpopte zich met twee doelpunten tot de held van de Mechelse fans op Sclessin.

"Misschien was dit het hoogst haalbare", zei Mats Rits achteraf. "In de eerste helft hebben we te weinig gevoetbald. In de tweede helft kwamen we er iets beter uit en hadden we toch kansen. In de laatste 20 minuten was Standard erg sterk, maar het is goed dat we stand hebben gehouden. Eerlijk, we moeten tevreden zijn met dit punt."

Rits legde er net voor de rust één in het mandje en vlak na de rust zette hij de bezoekers op voorsprong. "Ik had het gevoel dat ik ging scoren in deze wedstrijd", bekent de middenvelder. "Ik wilde het zaterdag nog tegen mijn vriendin zeggen, maar ik heb het niet gedaan. Het zou wat stom zijn moest het dan niet uitkomen."

Rits in duel met Dossevi

En Rits kon alleen voor Gillet zelfs de match helemaal beslissen, maar de lat stond in de weg. "Jammer dat die derde er niet in gaat. Jean(-François Gillet) is heel sterk één tegen één, dat heeft hij al vaker bewezen. Toch dacht ik dat de bal er nog in ging. Hij viel langs de verkeerde kant. Spijtig, maar we hebben alles nog in eigen handen."