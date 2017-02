Jonckheere kritisch na eerste bankzittersstatuut van het seizoen: "Ik weet dat ik tegen Anderlecht niet 100% nauwkeurig verdedigde"

De invallers van KV Oostende zorgden zaterdag mee voor het verschil op bezoek bij Westerlo. Onder meer Michiel Jonckheere scoorde, al was zijn bankzittersstatuut wel een opvallend gegeven.

Yves Vanderhaeghe kende op de schorsing van Antonio Milic na geen selectieproblemen en dus is de concurrentie dezer dagen groot bij KVO. "Ik was een van de weinigen die nog niet op de bank zat. Dat is nu ook gebeurd", lacht Jonckheere.

De middenvelder begreep dat hij niet startte. "De coach wilde me rust gunnen, maar ik weet ook wel dat ik tegen Anderlecht bij een van de tegengoals niet honderd procent nauwkeurig verdedigde. Dan is het begrijpelijk dat de coach me op de bank zet", is Jonckheere kritisch voor zichzelf.