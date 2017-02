Pocognoli (Brighton & Hove) verliest topper in Championship na dramatische slotfase

door Redactie



Newcastle United heeft in de Championship een gouden zaak gedaan op het veld van Brighton & Hove. De Magpies wonnen in de slotfase met 1-2 en nemen de leiding over van de ploeg van Sébastien Pocognoli.

Sébastien Pocognoli stond in de basis bij leider Brighton & Hove Albion in de topper tegen Newcastle. De voormalige Rode Duivel verdedigde met z'n team, dat hem huurt van West Brom, een bonus van één punt tegen de Magpies. Maar nog voor de wedstrijd goed en wel begonnen was, moest Poco al geblesseerd naar de kant.

Brighton stond toen wel al 1-0 voor na een vroege penalty van Glenn Murray. Maar in de slotfase keerden de Magpies de wedstrijd helemaal om. Mohamed Diamé maakte tien minuten voor tijd gelijk en invaller Ayoze Perez bezorgde Newcastle in de slotminuut zelfs de drie punten. De ploeg van Matz Sels en Aleksandar Mitrovic, die allebei niet in actie kwamen, springt daardoor over Brighton naar de eerste plaats in de Championship, waar na vandaag nog 12 speeldagen afgewerkt worden.