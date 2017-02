Martinez kan niet meer om Radja Nainggolan heen: hoe ziet jouw middenveld bij de Rode Duivels eruit?

door Redactie



In november werd Radja Nainggolan niet opgeroepen voor het tweeluik van de Rode Duivels tegen Nederland en Estland. Na zijn twee heerlijke doelpunten tegen Inter, laait de discussie opnieuw op: kan je de Roma-middenvelder eigenlijk wel thuislaten?

De Rode Duivels spelen eind maart een belangrijk WK-kwalificatieduel tegen Griekenland en een oefenpot tegen Rusland. "De vraag is niet of je hem moet selecteren, wel of je hem nog uit het elftal kan houden", stelde Sporza-commentator Filip Joos eerder deze week. "Als Martinez hem er nu niet bijneemt dan denk ik dat het over en out is. Dan zal er een krachtig signaal komen vanuit Rome dat het voor Nainggolan niet meer hoeft."

En dus stellen wij de vraag: als Radja Nainggolan er effectief opnieuw bij zal zijn, wie moet hij dan uit de ploeg spelen? Sinds Martinez is omgeschakeld naar een systeem met drie verdedigers, is Axel Witsel de enige die elke minuut op het Belgische middenveld heeft gespeeld. Moet de gewezen Gouden Schoen gepasseerd worden voor zijn transfer naar China?

Luxeproblemen

Kevin De Bruyne lijkt incontournable, hij miste de wedstrijden in Gibraltar en thuis tegen Bosnië met een blessure. Ook Marouane Fellaini krijgt veel vertrouwen van de bondscoach. De grote Man Utd-middenvelder startte in Cyprus en thuis tegen Bosnië. En dan heb je nog Moussa Dembélé, die op het EK amper een uur gespeeld heeft en ook onder Martinez nog niet verder kwam dan één helft tegen Spanje.

Bovendien komen de jongeren Leander Dendoncker en Youri Tielemans stevig piepen, beleeft Thorgan Hazard zijn beste seizoen ooit bij Mönchengladbach en zal ook Steven Defour zichzelf nooit afschrijven voor een selectie bij de Rode Duivels. Roberto Martinez heeft dus een luxeprobleem op het middenveld. We zijn dan ook zeer benieuwd welke middenvelder(s) hij eind volgende maand zal moeten teleurstellen.