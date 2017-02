Roberto Martinez spreekt over Radja Nainggolan

door Redactie



Radja Nainggolan speelt de laatste tijd de pannen van het dak bij AS Roma. De Belgische middenvelder scoort aan de lopende band, maar was tijdens de meest recente interlandbreak niet eens Rode Duivel...

Bondscoach Roberto Martinez sust. "Mensen zoeken altijd graag iets wat er niet is. Radja heeft in september één helft tegen Spanje gespeeld en een handvol minuten tegen Cyprus” steekt de Spanjaard van wal in Humo.

​"Voor de kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar een maand later was Radja niet inzetbaar en heb ik hem dus niet geselecteerd. In die twee matchen maakten we tien doelpunten en stonden we er geen enkel toe. Dan ga je door met dezelfde spelers, dat is normaal."