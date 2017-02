Duidelijkheid omtrent situatie van Anthony Vanden Borre

door Redactie



Een tijdje geleden gaf Anthony Vanden Borre te kennen dat hij wilde kappen met profvoetbal. Het gewezen toptalent van RSC Anderlecht kon zich niet meer opladen om te trainen en te spelen.

Tot op heden bleef Vanden Borre wel altijd een speler van Anderlecht. De 29-jarige rechtsachter stond nog steeds onder contract in het Constant Vanden Stockstadion, maar daar is nu verandering in gekomen.

La Dernière Heure weet namelijk dat club en speler in onderling overleg zijn overeengekomen om de nog tot 2018 lopende overeenkomst stop te zetten. Dat wil dus zeggen dat Vanden Borre vanaf heden een vrije speler is. Zo is er duidelijkheid omtrent de sportieve toekomst van het paars-witte jeugdproduct.