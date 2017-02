Anderlecht verwent zijn fans: signeersessie met vijf basispionnen waaronder Gouden Stier Teodorczyk

RSC Anderlecht komt stilaan onder stoom nu de play-offs naderen. Van de krokusvakantie maakt paars-wit gebruik om de fans een unieke signeersessie aan te bieden.

Wie graag op de foto wil met een van de sleutelpionnen of een handtekening bemachtigt, moet woensdag in het Westland Shopping Center in Anderlecht zijn. Daar zullen Massimo Bruno, Bram Nuytinck, Leander Dendoncker, Frank Boeckx en Gouden Stier Lukasz Teodorczyk immers te bewonderen zijn.

Het vijftal zal er tussen 13 en 15 uur aanwezig zijn in een exclusieve RSCA pop-up store die van 10 uur tot 19u30 open is voor de supporters. De Belgische recordkampioen nodigt dan ook al zijn supporters uit om naar de Westland af te zakken.