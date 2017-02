Bekerpartij tussen derdeklasser Sportfreunde Lotte en Dortmund afgelast door sneeuw

Sneeuw spelbreker in bekerpartij tussen Sportfreunde Lotte en Borussia Dortmund

Foto: © photonews

Het Duitse bekerduel tussen Sportfreunde Lotte en Borussia Dortmund is deze avond afgelast. Door overvloedige sneeuwval was het veld van de derdeklasser onbespeelbaar. Een nieuwe datum voor deze kwartfinale in de DFB-Pokal is nog niet bekend.