Wat als.. Standard zijn sterkhouders had gehouden?

Marouane Fellaini liet zich in een reportage van Eleven Sports ontvallen dat Standard opnieuw een grote ploeg verdient. De Rode Duivel zou dan zelfs een terugkeer overwegen. Hoe had de ploeg van de Rouches er kunnen uitzien als alle toppers waren gebleven?

DOEL

Standard rekent dit seizoen op de jonge Guillaume Hubert en de ervaren Jean-François Gillet. In het kampioenenjaar 2008/2009 koos Michel Preud'homme steevast voor de Ecuadoriaan Rorys Espinoza onder de lat. Een jaar later kreeg Sinan Bolat in het tweede opeenvolgende titeljaar, dit keer onder Laszlo Bölöni, de voorkeur op de Zuid-Amerikaan. De Belgische Turk is nog altijd maar 28, maar werd door FC Porto al talloze keren uitgeleend. Op dit moment speelt hij bij de Portugese laagvlieger Arouca.

VERDEDIGING

Toen Standard in 2008 voor het eerst in 25 jaar nog eens kampioen werd, rekende het achterin op het ijzersterke viertal Dante - Sarr - Onyewu en Marcos. Dante werd nadien Braziliaans international en speelde in Duitsland bij Mönchengladbach, Bayern en Wolfsburg. Op zijn 33ste is hij een belangrijke pion bij de Franse revelatie Nice. Onyewu, Sarr en Marcos zouden geen rol van betekenis meer kunnen spelen bij dit Standard.

Eliaquim Mangala maakte bij Standard furore in de Champions League, met onder andere een doelpunt tegen Arsenal. De Fransman is op Daniel Van Buyten na de tweede duurste verdediger ooit die Standard verliet. Via Porto en Manchester City belandde hij bij Valencia, waar de achtvoudige international basisspeler is. Ook Felipe was een basispion in de Champions League-campagne van de Rouches in 2009-2010. De 29-jarige Braziliaan werd in 2012 voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Hannover, maar houdt bij de Duitse tweedeklasser de laatste tijd voornamelijk de bank warm.

MIDDENVELD

Op het middenveld kunnen we niet rond het trio Witsel - Defour - Fellaini heen. Als tieners vormden ze het hart van de kampioenenploeg in 2008. Michel Preud'homme voorspelde een grote carrière voor zijn talentvolle triumviraat. Fellaini trok voor een recordbedrag naar Everton, Defour naar Porto en Witsel naar Benfica. Intussen is Fellaini de enige van de drie die bij een échte topclub speelt. Defour en Witsel hadden zich hun buitenlandse carrière misschien wel anders voorgesteld.

Op de flanken zouden Mehdi Carcela-Gonzalez en Sebastien Pocognoli niet misstaan. De Marokkaanse dribbelkont leverde de Rouches zelfs twee keer een pak centen op. In 2011 vertrok hij voor bijna 6 miljoen euro naar Anzhi, na een geslaagde terugkeer op de Belgische velden verliet hij in 2015 voor een tweede keer Standard. Ditmaal was het Benfica dat bijna 3 miljoen euro neertelde. Intussen speelt Carcela bij de Spaanse eersteklasser Granada.

Sébastien Pocognoli kan in een 3-5-2 systeem de hele linkerflank voor zijn rekening nemen. Het jeugdproduct van Standard brak door bij Genk, maar belandde via AZ toch weer bij de Rouches. In 2013 betaalde Hannover 2 miljoen euro voor de elfvoudige Rode Duivel. Hij proefde nadien van de Premier League bij West Brom en wordt dit seizoen uitgeleend aan Brighton & Hove, de leider in de Championship. Adrien Trebel en William Vainqueur vallen net naast de ploeg.

AANVAL

In de aanval liet Standard in 2014 de toen 20-jarige Michy Batshuayi voor 'amper' 6 miljoen euro naar Marseille vertrekken. Intussen is Batshuayi Rode Duivel en luxe-invaller bij Chelsea. Bij Standard scoorde hij in drie seizoenen 44 keer.

Ook Dieumerci Mbokani was in zijn Standard-periode van goudwaarde voor de club. In zijn drie seizoenen bij de Rouches scoorde de Congolees 50 keer en werd hij tweemaal kampioen. Na mislukte passages bij Monaco en Wolfsburg keerde hij terug naar België, waar hij Anderlecht aan de titel hielp en de Gouden Schoen (2012) won. Op dit moment wordt de 31-jarige aanvaller door Dinamo Kiev uitgeleend aan Hull City.