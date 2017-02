Waarom Buffel met rugnummer 19 speelt: "Ja, op dat vlak mag je me best bijgelovig noemen"

door Redactie



Thomas Buffel gaat door een moeilijke periode na het verlies van zijn levenspartner Stephanie. De 36-jarige middenvelder van Genk speelt al jaren met rugnummer 19. En dat heeft een reden.

"Ik kreeg bijna altijd nummer 10, tot ik naar Feyenoord trok", zegt Thomas Buffel in Puskás Magazine. "Daar kreeg ik nummer 28. Tijdens mijn twee seizoenen op huurbasis bij Excelsior kreeg ik opnieuw het nummer 10. Maar toen ik terugkeerde naar Feyenoord was het nummer 10 al beloofd aan Anthony Lurling, op dat moment een dure aankoop."

"Ik koos voor 19. Mijn verjaardag in februari, en 1 plus 9 is ook tien. Ik speelde twee fantastische jaren met nummer 19", vertelt Buffel. "Ik scoorde meer dan 30 keer en wilde het graag houden. Maar van de nieuwe coach, Ruud Gullit moést ik opnieuw 10 dragen. Dat liep met een sisser af. Pas bij Racing Genk heb ik nummer 19 teruggekregen. Sindsdien draait het weer. Ja, op dat vlak mag je me best bijgelovig noemen", aldus Buffel.