Genkse titularis kreeg geen kans bij Standard: "Ze hebben me gewoon gezegd dat ik er nooit zou spelen"

Racing Genk en Standard zijn al jarenlang goeie vrienden op het gebied van transfers. Eentje waar ze in Luik wellicht spijt van hebben om hem te laten gaan, is Timothy Castagne.

De 21-jarige rechtsback bij Genk en de Belgische beloften was nooit officieel een Rouche, maar trainde mee op de Académie tot zijn zestiende. En daar zagen ze verrassend genoeg niet al te veel in hem. "Ze hebben me gewoon gezegd dat ik er nooit zou spelen", zei Castagne in Le Grand Débrief.

"Daar zeiden ze me dat ze me een jaar wilden geven om te kijken of ik genoeg progressie maakte. Als dat niet het geval was, mocht ik weer vertrekken. Daarna heb ik ook veel vooruitgang geboekt. Ze zeiden eigenlijk min of meer hetzelfde, alleen heeft Genk me een kans gegeven, terwijl ze bij Standard direct zeiden dat ik niet zou spelen."