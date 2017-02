Liefde bij deze KV Mechelen-speler is... het gezicht van vrouwlief Snezana op ware grootte op het bovenlichaam tatoeÃ«ren

Liefde bij deze KV Mechelen-speler is... het gezicht van vrouwlief Snezana op ware grootte op het bovenlichaam tatoeëren

door Redactie



Voetballers en tattoos, ze zijn hoe langer hoe meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zich onderscheiden is dan ook de boodschap.

Dat heeft KV Mechelen-speler Uros Vitas beter dan wie ook begrepen. De voormalige Gent-verdediger liet het gezicht van zijn vrouw Snezana op ware grootte op zijn bovenlichaam tatoeëren.

Het is een opvallend zicht, waar ook zijn Malinwa-ploegmaats toch even van zullen opgekeken hebben in de kleedkamer. Vitas startte zondag op het veld van Standard in de basis, maar werd kort voor het uur naar de kant gehaald. De achterhoedespeler is al even op de sukkel met knieperikelen.