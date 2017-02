Daarom hoort deze man in bloedvorm bij de Duivels: "Hij kan zo mee bij Real of BarÃ§a, ik plaats hem naast Hazard en De Bruyne"

Daarom hoort deze man in bloedvorm bij de Duivels: "Hij kan zo mee bij Real of Barça, ik plaats hem naast Hazard en De Bruyne"

door Redactie



Eind deze maand komen de Rode Duivels opnieuw samen voor een oefenduel met Rusland en de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland. Het zal ons dan benieuwen of Radja Nainggolan weer van de partij is.

De middenvelder steekt in bloedvorm bij AS Roma en dus kan het niet anders dat Roberto Martinez hem oproept. De laatste keer was Nainggolan er niet bij, en dat zorgde voor wrevel tussen hem en de bondscoach.

Analist Walter Baseggio, vroeger zelf middenvelder, is laaiend enthousiast over Nainggolan. "Van alle Belgen in de Serie A, heeft hij de meeste evolutie gemaakt", vertelt Walt in Het Laatste Nieuws. "Wat hij doet, is fantastisch."

Rome

"Geloof me, hij kan zo mee bij Real Madrid, Barcelona, Chelsea of Manchester United. Alleen zal hij dat volgens mij niet doen. Radja houdt van Rome. Hij moet dus altijd bij de Rode Duivels zijn. Ik plaats hem momenteel op hetzelfde niveau als Kevin De Bruyne en Eden Hazard."