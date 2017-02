'Ibrahimovic denkt alweer aan vertrek bij Manchester United'

door Redactie



Manchester United veroverde afgelopen zondag met de League Cup zijn tweede trofee van het seizoen. De Engelse recordkampioen heeft nu nog een belangrijk doel: Champions Leaguevoetbal afdwingen, via de competitie of de Europa League.

Hoe dan ook wordt dat een serieuze uitdaging voor The Red Devils. In de competitie staat Manchester United zesde, terwijl in een toernooi als de Europa League alles kan gebeuren.

Om vedette Zlatan Ibrahimovic op Old Trafford te houden, wordt wel of niet deelnemen aan de Champions League van cruciaal belang. De Zweed heeft geen trek om nogmaals in de Europa League uit te komen en zou zijn toekomst bij United aan een deelname aan het kampioenenbal hebben verbonden. Dat meldt The Daily Mirror.

José Mourinho zou Ibracadabra niet graag kwijtspelen, maar daar trekt de Zweed zich niet veel van aan. Ibrahimovic wil en zal volgend seizoen Champions League spelen. Met of zonder Manchester United.