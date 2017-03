Dat had vonken gegeven: Cercle Brugge wilde naast Mboyo ook Club Brugge-belofte die aan de lopende band scoort

door Redactie



Met Fran Brodic verscheen er dinsdag een nieuw gezicht op training bij Club Brugge. De twintigjarige Kroaat is aan een uitstekend seizoen bezig bij de beloften van blauw-zwart en mag zich zo opnieuw bewijzen aan coach Michel Preud'homme.

Brodic scoort dist seizoen om de haverklap bij de U21 van Club. Het verbaasde dan ook de fans dat hij tot nu moest wachten op een nieuwe kans in de hoofdmacht. (Lees verder) Dat had natuurlijk een reden. Brodic kon zich bij eerdere kansen nooit helemaal in de kijker spelen. En hij werd geteisterd door blessures.

Het is dus de vraag wat Club deze zomer met Brodic van plan is. Zijn contract bij de landskampioen loopt over enkele maanden af. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat er een verlengd verblijf volgt.

Deze winter wilde buur Cercle Brodic al overnemen, meldt Het Laatste Nieuws. Tot een akkoord kwam het tussen de Brugse rivalen niet. De Vereniging vond de vraagprijs van Club immers te hoog.