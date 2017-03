Vossen en Vanaken zijn net als televisiekijkend Vlaanderen in de ban van 'De Mol', dit zijn voor hun de hoofdverdachten!

door Diederik Geypen

Club-duo Jelle Vossen en Hans Vanaken zijn trouwe fans van 'De Mol'

Foto: © Photonews

Televisiekijkend Vlaanderen is dit voorjaar weer in de ban van De Mol. Ruim een miljoen Vlamingen probeert te achterhalen wie de saboteur is in de populaire Vier-reeks, net als Hans Vanaken en Jelle Vossen.