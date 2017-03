VIDEO: Gekke doelman neemt tegendoelpunt wel hÃ©Ã©l zwaar op en reageert zich af

VIDEO: Gekke doelman neemt tegendoelpunt wel héél zwaar op en reageert zich af

door Redactie



Doelman verkoopt doelpaal enkele kopstoten

Foto: FG

Geen enkele doelman ter wereld krijgt graag een doelpunt binnen, maar de man in onderstaande video neemt het wel erg zwaar op. Wat de omstandigheden zijn, weten we niet, maar het is wel grappig...