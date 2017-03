Nog een extra moeilijkheid: Vlaanderen moet ook water bij de wijn doen voor bouw Eurostadion

door Redactie



Er is een - nog - een extra moeilijkheid opgedoken bij de bouw van het Eurostadion. Tot nu toe bleek enkel het Brussels Gewest betrokken, maar ook Vlaanderen moet water bij de wijn doen om het project er te laten komen...

Dat blijkt uit documenten die HLN kon inzien. Vlaanderen moet immers afstand doen van twee stukken grond die aan Parking C grenzen. De bevoegde minister Ben Weyts van N-VA was op de hoogte van dat probleem en ging in 2015 al akkoord over één stuk grond.

"Voor ons ligt de focus niet op die gronden, maar op het volledige mobiliteitsprobleem", stelt het kabinet-Weyts. "Wij zullen die gronden dan ook pas vrijgeven als die problemen zijn weggewerkt."

Groen is daar echter niet mee opgezet. "Weyts zegt steeds dat hij niet betrokken is bij het Eurostadion, maar nu blijkt net het tegendeel."