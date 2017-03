Yannick Ferrera, materiaal voor A-ploeg Anderlecht? "Ik noemde hem niet voor niets de kleine Mourinho"

door Redactie



Jean Kindermans ziet Yannick Ferrera ooit terugkeren naar Anderlecht

Foto: © photonews

Yannick Ferrera is bezig om een mirakel te bewerkstelligen met KV Mechelen. En dat kunnen we echt geen toeval noemen, want de jonge trainer heeft al meer topprestaties achter zijn naam staan. Volgens Jean Kindermans is hij ook voorbestemd voor de top.