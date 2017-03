Brute pech voor AA Gent: veelbelovende belofte jaar buiten strijd met zware knieblessure

door Redactie



Slecht nieuws voor AA Gent. De club uit de Arteveldestad zal ruim een jaar geen beroep kunnen doen op een van zijn aanstormende talenten uit de beloften.

José Luis Rodriguez liep tijdens een interland met de jeugd van Panama een zware knieblessure op. De winger scheurde beide kruisbanden van de rechterknie en staat voor een revalidatie van een jaar.

Een domper voor de Buffalo's, die vol geloven in de jonkie. Rodriguez werd tijdens de zomer gehuurd van Chorillo, maar midden december ging Gent over tot een definitieve overname. Hij ligt tot medio 2019 onder contract in de Ghelamco Arena, maar een doorbraak zal dus even op zich laten wachten.