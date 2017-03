Voor KV Mechelen-Anderlecht: "Ik geniet van hem, hij speelt voetbal zoals voetbal dient gespeeld te worden"

door Redactie



Marc Emmers ziet zaterdag zijn twee ex-clubs, KV Mechelen en Anderlecht, tegen elkaar uitkomen. Een voorkeur heeft hij niet tussen de twee, maar voor één speler haalt hij wel de loftrompet boven.

Emmers kan het niet onder stoelen of banken steken dat Tielemans hem imponeert. ."Als je de Tielemans van nu vergelijkt met die van vorig jaar, is er een verschil van dag en nacht. Hij heeft enorme stappen gezet qua focus, duelkracht en maturiteit", zegt hij in HLN. "De Tielemans die ik nu zie, kan beslissend worden in de play-offs."

"Youri speelt bevrijd en dat zie je aan zijn prestaties. Ik geniet van het spel van Tielemans, die nu voetbalt zoals voetbal moet gespeeld worden: het kopje leeg, alles loslaten en open naar voren spelen. Daarom maakt hij nu ook die doelpunten van de voorbije weken. Als ik Tielemans bezig zie, is het echt genieten.”