'Batshuayi moet definitief weg bij Chelsea, dat al bod uitbracht op topspits'

door Redactie



Komt er weldra een einde aan het huwelijk tussen Chelsea en Michy Batshuayi? Daar lijkt het nu wel écht op. Volgens de laatste berichten is de leider uit de Premier League van plan om de Belgische aanvaller na afloop van dit seizoen van de hand te doen.

Volgens The Daily Mirror is het duidelijk: Chelsea zal na het seizoen een oplossing zoeken voor Batshuayi. De Rode Duivel speelt nauwelijks bij The Blues en die zouden hem over enkele maanden definitief van de hand willen doen.

Chelsea legde afgelopen zomer nog 39 miljoen euro op tafel om Batshuayi naar Londen te halen. Onder trainer Antonio Conte kreeg onze landgenoot evenwel nauwelijks kansen. In de bekertoernooien mocht Batshuayi af en toe opdraven, maar in de competitie begon hij nog niet één keer aan een wedstrijd.

​

Morata op weg naar Chelsea?

Waarom Batshuayi per se definitief weg moet? Wel, Chelsea zou al een andere aanvaller op het oog hebben: Alvaro Morata (24). De Spaanse aanvaller speelt bij Real Madrid tweede viool, maar Antonio Conte kent Morata nog van zijn tijd bij Juventus.

Nu zou de Italiaanse oefenmeester de spits naar Chelsea willen halen. The Blues zouden volgens het Spaanse Diario Gol al een bod van een slordige 40 miljoen euro hebben uitgebracht op Morata.