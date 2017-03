Furieuze ploeg van Dries Mertens dreigt met... elftal jongeren op te stellen

Napoli, de club van Dries Mertens, heeft wel een heel opvallend dreigement geuit. De club wil immers een jeugdteam opstellen in de Coppa Italia tegen Juventus als protest voor scheidsrechterlijke blunders...

Geef ze hier in België geen ideeën zouden we zeggen, maar Napoli heeft het wel degelijk uitgesproken: ze dreigen ermee een elftal jeugdspelers op te stellen in hun terugmatch tegen Juventus omdat ze furieus zijn over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Napoli verloor gisteren met 3-1 op het veld van de Oude Dame nadat die laatste twee strafschoppen kregen in de tweede helft.

Napoli-directeur Christian Giuntoli beschreef de prestatie van scheidsrechter Paolo Valeri als "beschamend en schadelijk voor het hele Italiaanse voetbal". De ref gaf Juve een eerste penalty nadat Pepe Reina Juan Cuadrado neerhaalde. Volgens Napoli bewijzen de tv-beelden dat hij eerst de bal raakte. En ook de Napolitaanse burgemeester Luigi De Magistris mengde zich in het debat. "Het was een schande bovenop een schande!", fulmineerde die.