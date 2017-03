Dit moet u zien: op deze fabelachtige wijze zette ploegmaat van Sels, Mbemba en Mitrovic Newcastle op weg naar winst

door Diederik Geypen

door

Newcastle United scoorde dinsdag op bijzonder straffe wijze

Foto: © photonews

Newcastle United won dinsdagavond de felbevochten topper bij titelconcurrent in de Championship Brighton & Hove Albion (1-2). Pas in het slot gingen The Magpies op en over hun tegenstrever.