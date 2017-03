Lukaku verschalkt Nainggolan, De Pauw beslissend bij Guingamp, en Meunier en De Bruyne bekeren makkelijk verder

door Diederik Geypen

door

Overzicht van de bekerconfrontaties in Europa

Foto: © photonews

In de Belgische competitie vindt er geen midweekvoetbal plaats. Elders in Europa wel, met woensdag tal van bekercompetities die stilaan in een beslissende plooi vallen.