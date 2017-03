Rode Duivel - die niet speelde - kreeg het aan de stok met Turkse fans

door Manuel Gonzalez



Luis Pedro Cavanda kent een moeilijk seizoen bij Galatasaray. Na de verloren derby tegen Besiktas mocht hij trouwens nog eens het gelag betalen bij de supporters, die hem op de korrel namen.

Cavanda zat zelfs niet in de kern voor de belangrijke wedstrijd. Galatasaray verloor de derby thuis met 0-1 en dat was duidelijk niet naar de zin van de vurige Turkse supporters. Door de nederlaag staat Galatasaray op tien punten van Besiktas en mag het zijn titelambities helemaal opbergen. Toen Cavanda het stadion verliet, kreeg hij dan nog een deel verwijten over zich, meldden de Turkse media.

De fans klampten hem en riepen "Wat voor man ben jij?" en "Jullie zijn geen spelers..." De veiligheidsdiensten moesten zelfs tussenbeide komen. De man die al een paar keer opgeroepen werd voor de Rode Duivels zou al langer zijn conclusies getrokken hebben...