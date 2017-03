Vandenbempt diep onder de indruk van Club Brugge-speler: "De flair en klasse van een ervaren orkestmeester"

door Redactie



Club Brugge maakte afgelopen vrijdag indruk door Zulte Waregem met een forfaitnederlaag huiswaarts te sturen. Een van de uitblinkers bij blauw-zwart was Hans Vanaken.

De middenvelder groeit stilaan weer naar zijn beste vorm toe en was tegen Essevee alomtegenwoordig. "Vanaken was overal (aanspeelbaar) voor de korte kaats, de dribbel, de slimme bal binnendoor of de lange in de rug van de defensie", analyseert Peter Vandenbempt zijn prestatie in Sport/Voetbalmagazine.

"En zelf ook een paar keer aan het kanon. Hij dirigeerde met de flair en de klasse van een ervaren orkestmeester. Een totaalprestatie van de Limburger. En van Club Brugge dat zonder veel energie op kruissnelheid richting play-off 1 bolt, met een elftal helemaal in balans, op elke situatie voorbereid."