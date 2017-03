Het geeft je vleugels, maar blijkbaar geen garantie op een Champions League-ticket: RB Leipzig zit in de problemen

Het moest er van komen: Red Bull heeft intussen een imperium opgebouwd in het voetbal, maar er werd voorspeld dat daar brokken van gingen komen. En de eerste scherven zijn er al, want de UEFA-regels lijken bijzonder nadelig te gaan uitvallen voor de Duitse club RB Leipzig.

De stuntclub is aan een schitterend seizoen bezig en staat momenteel tweede in de Bundesliga. De eerste drie in Duitsland krijgen een rechtstreeks ticket voor de Champions League, dus in principe ook Leipzig. Maar... zusterclub RB Salzburg doet het ook goed in Oostenrijk en staat zelfs eerste.

En de UEFA-regels bepalen dat slechts één club van dezelfde sponsor mag deelnemen aan de Champions League, om belangvermenging te vermijden. De Oostenrijkse kampioen moet wel een voorronde spelen, maar is niet van plan zijn ticket af te staan aan zijn zusterclub.

Einde seizoen beslissing

De UEFA zal pas aan het einde van het seizoen beslissen of de twee clubs onafhankelijk van elkaar zijn. In hun nadeel spreekt wel dat er al bewezen is dat er geldstromen zijn tussen de twee clubs.