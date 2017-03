"Ik wil bewijzen dat ik erbij hoor en over de kwaliteiten beschik om bij AA Gent te spelen"

Timothy Collard

Hein Vanhaezebrouck beschikt bij KAA Gent over een ruime kern en dat wil dan ook zeggen dat heel wat spelers naast de ploeg kunnen vallen. Rob Schoofs is iemand die dit seizoen vaker niet dan wel in actie kwam, al probeert hij zich iedere keer opnieuw te tonen.