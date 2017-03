Tielemans kreeg deze raad van bondscoach Martinez, die hij blijkbaar ter harte nam

door Redactie



Roberto Martinez is - hoe kan het ook anders - fan van Youri Tielemans. Bij het begin van de kwalificatiecampagne zat de 19-jarige middenvelder nog bij de nationale U21, maar intussen lijkt hij vrij zeker van komende selecties.

En dat gebeurde zo: "We stonden voor twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden met de U21. Op de eerste dag spraken de nieuwe bondscoach en technisch directeur Chris Van Puyvelde ons toe over het belang van die kwalificatie: het was tien jaar geleden dat België zich nog had geplaatst. Na dat gesprek nam de bondscoach mij apart. Hij zei me dat ik in de A-ploeg zou komen omdat er een paar geblesseerden waren", doet Tielemans het verhaal in Humo.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Tielemans ging terugkeren, maar door de blessures en wat hij liet zien op training hield Martinez hem bij zich. "Op dat moment was het nog niet duidelijk of ik met de U21 zou spelen of niet. Uiteindelijk ben ik bij de A-ploeg gebleven. Hij heeft me vooral uitgelegd wat hij van mij verwacht: dat ik nóg meer bij het spel betrokken ben, nóg meer aan de bal kom. Dat ik soms, zonder dat ik me daarvan bewust ben, van de bal wegloop om ruimte te maken voor anderen. Terwijl hij vindt: 'Ga zélf naar de bal. Eis hem nóg meer op'."