Welke Rode Duivel slachtoffert Roberto Martinez deze keer? "Ik zou hem alvast niet oproepen"

door Redactie



Binnenkort maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de interlands tegen Rusland en Griekenland. Het zal ons vooral benieuwen welke middenvelders de bondscoach moet teleurstellen.

Man in bloedvorm Radja Nainggolan kan Martinez niet langer negeren, en dus zal hij een andere international moeten teleurstellen. Axel Witsel, die al een paar maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, lijkt de grootste kanshebber om af te vallen.

"Ik zou hem alvast niet oproepen voor de interland tegen Griekenland, een heel belangrijke match", geeft analist Philippe Albert zijn mening in Sport/Voetbalmagazine. "Het is lang geleden dat Witsel nog eens een wedstrijd met inzet gespeeld heeft, terwijl je op dit moment in Italië een Radja Nainggolan hebt die het fantastisch doet en in de vorm van zijn leven verkeert."

Witsel rustig gaan bekijken

"Misschien op een andere positie, maar van oorsprong is hij een echte nummer zes, dus moet hij dat zeker kunnen. Van mij mogen Martinez en zijn scouts eerst de tijd nemen om Witsel eens rustig te gaan bekijken in China", besluit Albert.