Stormloop Antwerp-fans resulteert nu al in 10.000 verkochte tickets, belangrijke boodschap voor niet-abonnees!

door Redactie



De ticketverkoop voor deel 1 van de promotiefinale tussen Antwerp en Roeselare loopt als een trein. Reeds nu al is de kaap van 10.000 tickets gerond.

Vannacht kunnen ook niet-abonnees hun kans wagen op een toegangskaartje. Dat kunnen ze aanschaffen via onderstaande link. De Great Old laat weten dat je slechts één ticket per account kunt kopen. Elk account is gekoppeld aan één e-mailadres. Abonnees die al een ticket hebben gekocht, kunnen GEEN extra ticket boeken.

Vermoedelijk gaan de laatste kaarten vannacht online de deur uit. De kans is dan ook heel klein dat er nog een verkoop zal zijn in de Fan Shop wanneer deze om 9.00u de deuren opent. Kamperen of lange wachtrijen in de koude zullen wellicht dus geen zin hebben.

Via deze LINK kan je vannacht je ticket bestellen.