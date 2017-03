Vergoossen over Belgische (succes)trainer: "Ik noemde hem eens de meest talentvolle coach die ik ooit was tegengekomen. Toch lukte het niet"

door Redactie



Niet iedere trainer is gemaakt voor een bepaalde club. Zo zag Sef Vergoossen nog niet zo lang geleden een 'talentvolle' Belgische coach die op een muur botste.

"Toen Hein Vanhaezebrouck trainer werd bij KRC Genk, noemde ik hem eens de meest talentvolle coach die ik ooit was tegengekomen. Toch lukte het niet", aldus Vergoossen in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

De Nederlander ziet daar ook een reden voor. "Als je veertien matchen lang voor een bepaalde visie kiest en die levert geen resultaat op, dan is de vraag of je als coach bereid bent om bij te sturen. Dat is ook een kwaliteit. Die had Hein toen niet", benadrukt Vergoossen. Ondertussen boekte Vanhaezebrouck al de nodige successen met KAA Gent.