Anderlecht-speler maakt kans op mooie prijs: "Hij is Ã©Ã©n van de parels van de Belgische competitie"

Anderlecht-speler maakt kans op mooie prijs: "Hij is één van de parels van de Belgische competitie"

door Redactie



France Football verkiest elke maand de 'Afrikaanse Speler van de Maand'. Ondertussen hebben ze het aantal kandidaten teruggebracht tot drie. En daarbij zit een speler uit België.

Ryad Boudebouz (Montpellier), Giovanni Sio (Rennes) en... Sofiane Hanni van Anderlecht zijn de drie kandidaten. En voor de aanvaller van paars-wit hebben ze enkel lovende woorden over. "Hanni scoorde 27 goals voor KV Mechelen in de voorbije twee seizoenen. De aanvaller van Anderlecht is één van de offensieve parels van de Belgische competitie", schrijft France Football.

"Dit seizoen springt hij dikwijls in de rol van aangever - wat zijn onzelfzuchtigheid toont. Hij kwam met heel wat vertrouwen terug van de Afrika Cup, waar hij ook een doelpunt scoorde. Na zijn terugkeer scoorde hij tegen Zulte Waregem en Oostende om zijn seizoenstotaal op acht goals te brengen. En dan mag je ook niet vergeten dat hij de vijfde beste assistgever is in België met acht stuks."