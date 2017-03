De Anderlechtse aanval ontleed: 61 procent voor drie spelers en gevaar van achter verwaarloosbaar

De aanvallende statistieken van Anderlecht zijn best indrukwekkend te noemen. Als enige ploeg scoren ze gemiddeld meer dan twee keer per wedstrijd. En daarvoor zijn slechts enkele spelers verantwoordelijk.

Anderlecht heeft 9 goals meer gescoord dan Club Brugge en 12 meer dan Oostende, de nummers 2 en 3 in de ranking. Club heeft wel zeven doelpunten minder (20 ten opzichte van 27) geïncasseerd. Maar als we naar het aanvallende compartiment kijken bij Anderlecht dan zijn er drie jongens die opvallen, wat ook bij Club het geval is.

Teodorczyk-Tielemans-Hanni hebben voor meer dan de helft van de doelpuntenproductie gezorgd: 38. Het drietal Vossen-Izquierdo-Vormer doet bij Club net hetzelfde bijna. Maar bij Anderlecht krijgen ze nog meer steun van hun bank en andere aanvallers/middenvelders. Dendoncker doet er nog drie bij, net als Chipciu, die ook nog eens 8 assists gaf. De drie protagonisten deelden samen ook nog eens 20 assists uit.

De rest van de ploeg van Anderlecht zorgt samen voor amper 15 goals. En daar zijn er 6 bij van spelers die al vertrokken: Defour 1, Harbaoui 1, Heylen 1 en Sylla 3. Het gevaar bij Anderlecht komt dus vooral van de drie voorgenoemde spelers. Stanciu met zijn vier goals en twee assists is tegenwoordig luxe-invaller geworden. Bruno - 2 goals - mag zijn statistieken dan weer wat beginnen opkrikken.

Van achteruit is het gevaar echter te verwaarlozen. Ondanks zijn lengte scoorde Kara nog maar twee keer bij stilstaande fases, Obradovic, Spajic en de vertrokken Heylen deden er daar nog eentje bij. Samen maakt dat dus 5 goals.