Rode Duivel krijgt fikse loonopslag voor zijn geleverde prestaties

Tottenham heeft nog steeds drie Belgen onder contract staan en wil die ook allemaal behouden, want Jan Vertonghen, Moussa Dembélé en Toby Alderweireld zijn echte sterkhouders van de club. Voor die laatste zit er een akkoord in de pijplijn.

Tottenham wil zo snel mogelijk Alderweireld een nieuw contract laten tekenen en dat gaat de goeie weg op. De verdediger maakte serieus indruk tijdens zijn eerste anderhalf seizoen bij de Spurs en ze willen hem daarvoor ook belonen. Momenteel verdient hij zo'n 3,1 miljoen euro bruto, maar daar komt nog wat bij.

In zijn nieuwe contract gaat ook geen clausule opgenomen worden, weet HLN. Alderweireld zal in 2019 voor een vastgelegd bedrag van 30 miljoen euro kunnen vertrekken, wanneer de Spurs de de eenzijdige optie in zijn contract lichten.