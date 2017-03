Duidelijkheid: dit wordt de nieuwe club van Anthony Vanden Borre

Er was de voorbije dagen heel wat te doen omtrent Anthony Vanden Borre. Zou hij definitief stoppen met voetballen of toch aan de slag gaan bij een nieuwe club? Het werd dat laatste. Vanden Borre zet zijn carrière verder bij - hou u vast - de Congolese topclub TP Mazembe.

Om 11u geeft Vanden Borre op een persconferentie meer informatie over zijn toekomst, maar wij vernamen uit betrouwbare bron dat de speler die eerder deze week zijn contract bij Anderlecht ontbond bij de Congolese topclub TP Mazembe aan de slag zal gaan.

Op die manier keert Vanden Borre terug naar zijn roots. Hij werd geboren in het Congolese Likasi, maar werd opgevoed in België. Door in Congo aan de slag te gaan, eert Vanden Borre ook zijn tien jaar geleden overleden moeder. Er speelden dus verschillende zaken mee in zijn keuze voor Mazembe.

Met Vanden Borre weet je het nooit

Met de inmiddels 29-jarige Vanden Borre weet je het maar nooit, dat is nogmaals gebleken. Al wie dacht dat de rechtsachter het voor bekeken zou houden als voetballer, had het bij het verkeerde eind. Het werd geen avontuur bij RWDM, maar dus wel eentje in Congo.