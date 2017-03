Vanden Borre gaat met 68 voetballen: "Vincent zal het ook wel snappen, dat nummer betekent zoveel"

De veel te kleine zaal van restaurant Le Nénuphar barstte praktisch uit zijn voegen van de aanwezige journalisten. Iedereen wou horen wat Anthony Vanden Borre te zeggen had. En daar zaten een aantal opmerkelijk zaken bij.

Vanden Borre koos bijvoorbeeld bewust voor het nummer 68, dat voor hem een heel speciale betekenis heeft. "Het was het huisnummer van het eerste appartement dat ik deelde met een aantal vrienden toen ik net bij Anderlecht kwam piepen", aldus Vanden Borre. "Ik was nog een tiener, maar ik heb er goeie herinneringen aan. Vraag het maar aan Vincent (Kompany), die zal dat wel begrijpen."

Kompany, het blijft de grote broer van de 29-jarige Vanden Borre. De invloed die hij heeft op de grillige voetballer heeft niemand anders. "Kompany is ook de enige die me voor de persconferentie gebeld heeft om me te feliciteren. God weet hoe hij dat wist, want ik heb het aan niemand gezegd. Maar ja, het blijft Vincent hé. Voor hem is dit ook speciaal, want hij heeft ook Congolese roots."