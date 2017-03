Vanden Borre weerlegt: "Ik? Een depressie? Nooit!"

Ik heb geen spijt. Ik heb altijd mijn leven geleid zoals ik het wilde leidenDeel deze quote:

Vanden Borre had kunnen stoppen en gaan rentenieren, maar dat zit er niet in. "Ik heb nooit voor het geld gekozen. Wat is het belangrijkste? Het hart of de portefeuille? Ik ben ook al eens een jaar gestopt. Toen zat ik diep, maar nu had ik gewoon een paar weken nodig om na te denken."