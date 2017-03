Piepjonge aanvaller van Anderlecht krijgt slecht nieuws: "Ik weet niet of ik mag blijven"

door Redactie



In de kranten van Sudpresse staat te lezen dat Anderlecht volgend seizoen niet doorgaat met Antoine Bernier. De jonge flankaanvaller van 19 zou andere oorden moeten gaan opzoeken. "Ik weet nog niets", zegt hij zelf.

Bernier doet het tegenwoordig niet slecht bij de jongens van Mo Ouahbi. Inn zijn laatste wedstrijden bij de U21 scoorde hij tegen Club Brugge en STVV. Vorig seizoen tekende hij een contract bij paars-wit, maar die zijn blijkbaar niet van plan de optie op een extra jaar te lichten.

Zijn manager weet alvast dat er buitenlandse interesse is. "We hebben nog niet gepraat, maar het bestuur mag me iets voorstellen", aldus Bernier bij Sudpresse. "Ik weet dat er contacten zijn met andere clubs voor volgend seizoen, maar ik verkies daar nog niet aan te denken."