ARB Hamme wint belangrijke topper tegen Schaerbeek met het oog op de play-offs

De play-offs zijn in zicht in het zaalvoetbal, en dus stond ARB Hamme voor een erg belangrijke wedstrijd. Ze moesten daarbij wel Angelo De Brandt en doelman Kenny Sergeant missen.

De wedstrijd begon met een lange studieronde en kansen langs beide kanten, maar toch licht overwicht voor ARB Hamme. De Hamse aanvalslust werd na 18 minuten beloond met de 0-1 van Mirko Gajanovic. Vijf minuten later kon Mo El Moussaoui de score verdubbelen na prachtig voorbereidend werk van Bilal Achenteh. Net voor de rust viel nog de aansluitingstreffer vanop een vrije trap.

De tweede helft begon op dezelfde manier. Hamme had moeite maar kon halverwege toch tot scoren komen. Doelman Morant zette, met een mooie verre pass, Mo El Moussaoui op weg naar de 1-3. Vijf minuten voor het einde zat de spanning er weer in, want Schaerbeek maakte de 2-3. Net voor het laatste fluitsignaal nam Soufian El Fakiri echter alle twijfels weg: 2-4 op aangeven van Abdes El Hafid.

Een belangrijke overwinning voor Hamme, vrijdag krijgen zij de kans om te bevestigen tegen Cosmos La Hestre. (verslag met dank aan Kris De Bondt)