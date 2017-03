Update: Horrorblessure voor Fernando Torres, zag er hÃ©Ã©l slecht uit, maar intussen goed nieuws

Update: Horrorblessure voor Fernando Torres, zag er héél slecht uit, maar intussen goed nieuws

Atlético Madrid beleeft geen echt schitterend seizoen. De ploeg van Yannick Carrasco heeft de rol op Real Madrid en Barcelona al lang moeten lossen. En nu kwam het tegen laagvlieger Deportivo ook niet verder dan een gelijkspel. Maar dat verzonk in het niets door het gebeuren met Fernando Torres

Update: Torres werd met de ambulance naar het ziekenhuis gevoerd, maar zijn manager heeft zonet laten weten dat hij bij bewustzijn is en kan praten.

22u42: Met nog dertien wedstrijden te gaan kan Atlético zijn ambities op een rechtstreeks ticket voor de Champions League zo goed als opbergen. De achterstand op Sevilla, de derde in Spanje, bedraagt nu al negen punten. Sevilla, dat een geweldig seizoen speelt, volgt slechts op twee punten van de 'Grote Twee'.

Atlético kreeg alweer vroeg een koude douche. Na 13 minuten stond het al 1-0 een goal van Andone. Atlético had wel het betere van het spel, maar kwam niet tot héél veel rijpe doelkansen. Diego Simeone greep dan ook vroeg in. Net voor het uur bracht hij zowel Carrasco als Gaitan in de ploeg. En nog eens tien minuten later mocht ook Torres zijn opwachting maken.

Spelers in tranen bij bewusteloze Torres

En dat loonde, want Carrasco kon net voor de 70ste minuut de gelijkmaker aanbieden aan Griezmann, al deed die wel het grootste deel van het werk. Met een schitterend schot vanop 25 meter zette hij de bordjes gelijk.

Maar in de slotfase ging Fernando Torres na een botsing verschrikkelijk hard tegen de grond met zijn hoofd en bleef bewusteloos liggen. Zijn ploegmaats waren in tranen, net als de tegenstander, en hij moest met de draagberrie van het veld gedragen worden.