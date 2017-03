Strootman eist actie na (weeral) racistisch incident met fans Lazio: "Walgelijk"

door Redactie



De fans van Lazio maakten oerwoudgeluiden richting Antonio Rüdiger, verdediger van AS Roma

Foto: © photonews

De supporters van Lazio zijn niet de gemakkelijkste. In het verleden kwamen ze al meer in opspraak, net als woensdag toen de derby tegen AS Roma op het programma stond. Verdediger Antonio Rüdiger kreeg oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd en dat kon niet door de beugel voor zijn ploegmaats.