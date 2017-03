Op naar een klassieke tweestrijd? "Anderlecht en Club liggen zo dicht bij elkaar qua niveau"

De laatste twee matchen van de reguliere competitie komen eraan. 28 matchen aanloop hebben we al gehad, maar straks komen de play-offs, de spannendste periode van het seizoen. Alhoewel, wordt het een traditionele tweestrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. Eddy Snelders analyseerde het voor ons.

Anderlecht en Club lijken op dit moment ver boven de rest uit te steken. "Er is toch al een duidelijke afscheiding", aldus Snelders. "Ze hebben alletwee een redelijk brede kern en dat brengt op. Ze zijn ook alletwee op het juiste moment in vorm. Anderlecht heeft tijdens de winterstop nog wat kwaliteit bijgehaald en Club heeft met die Immers toch ook een goeie versterking gehaald. Daarnaast zijn ze erin geslaagd om de mindere goden te verhuren."

Het grote nadeel van Club Brugge is nu een voordeel geworden: ze hoeven zich slechts op één zaak te concentreren

'Het kan verkeren', zei Bredero, want in het begin van het seizoen was er twijfel over beide grote titelpretendenten. "Ze hebben het goed geprogrammeerd. Michel (Preud'homme) heeft op een gegeven moment zelfs de Champions League wat achteruit geschoven, wat ik op dat moment spijtig vond. Maar achteraf bekeken heeft hij toch gelijk gekregen. Het grote nadeel van de eerste ronde is nu een voordeel geworden: ze hoeven zich slechts op één zaak te concentreren."

Anders dan Anderlecht dus, dat nog op twee fronten actief is. "Net als iedereen had ik mijn twijfels bij René Weiler begin dit seizoen. Maar het bestuur was er zich van bewust dat het zover was gekomen dat de kleedkamer boven het hoofd van de trainer regeerde. En dus hebben ze gekozen voor een inbreuk op de traditie. Weiler heeft er de bezem doorgehaald. Op een bepaald moment zelfs iets te veel. Maar nu twijfelt niemand nog aan hem."

Iedereen twijfelde aan Weiler, maar nu twijfelt niemand meer

Het is dus bijzonder moeilijk om een topfavoriet eruit te halen. "Het ligt zo dicht bij elkaar. Anderlecht en Brugge zijn beiden héél solide op dit moment. En blauw-zwart laat thuis geen punten liggen. Anderlecht bewijst dan weer dat Europees geen nadeel kan zijn, want ze spelen met twee verschillende ploegen die het beiden goed doen... Nee, op dit moment kan je niet zeggen wie het gaat worden", besluit Snelders.