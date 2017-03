Deze Belgen kregen een winterupgrade op FIFA 17

Naar goede gewoonte voert EA Sports een aantal upgrades door op Fifa in het midden van het seizoen. Enkele Belgische spelers stelen de show op de Europese velden, en nu werd hun virtuele versie daarvoor beloond.

Zoals verwacht zijn er een heleboel Rode Duivels inbegrepen bij de upgrades. De grootste verrassing is dat Romelu Lukaku hetzelfde bleef. Hij is de absolute sterkhouder van Everton met 17 doelpunten in de competitie, maar dat is de spelontwikkelaars ontgaan. Naast de Rode Duivels hebben ook twee spelers uit de Jupiler Pro League een upgrade gekregen voor hun eerste seizoenshelft. Hier ziet u het overzicht met de veranderingen in hun statistieken:

Eden Hazard 88 -> 89

Dries Mertens 83 -> 85

Radja Nainggolan 84 -> 85

Yannick Carrasco 82 -> 84

Thorgan Hazard 79 -> 80

Divock Origi 78 -> 79

Łukasz Teodorczyk 75 -> 78

Leon Bailey 74 -> 76