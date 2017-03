Vanderbiest weet waar het fout liep bij Antwerp: "Dat is uiteindelijk mijn doodsteek geweest"

door Redactie



Tegenwoordig staat Wim De Decker aan het roer bij Royal Antwerp FC, maar de oudste club van ons land begon natuurlijk met Fred Vanderbiest als T1 aan het huidige seizoen. De Brusselaar sprak nu nog eens over zijn periode op de Bosuil.

"In mijn periode bij Antwerp was het nog met vallen en opstaan. Eigenlijk speelde ik mijn beste wedstrijden in de voorbereiding tegen eersteklassers. Zonder grote namen was dat toen nog. Daarna zijn er te veel grote namen gekomen”, aldus Vanderbiest in Sport/Voetbalmagazine.

“Misschien probeerde ik toen iets te veel iedereen tevreden te stellen, voor het eerst in mijn trainerscarrière, en dat is uiteindelijk mijn doodsteek geweest. Wat Wim De Decker te doen stond, kon je wel voorspellen, maar je moet het ook nog durven door te voeren. Hij koos voor spelers die er altijd honderd procent voor gaan. Dat deed hij heel goed. Sterk van hem”, besluit de ex-trainer van Antwerp.