Gelegenheidskapitein AA Gent: "Het is een eer om de aanvoerdersband te mogen dragen"

Bij KAA Gent liggen dezer dagen enkele sleutelspelers in de lappenmand. Hein Vanhaezebrouck moest de laatste weken al meermaals puzzelen én bovendien werd de aanvoerdersband al door verschillende jongens gedragen.

Tijdens de laatste anderhalve wedstrijd was Stefan Mitrovic de gelegenheidsaanvoerder. De stevige Serviër toont zich tevreden. “Ik moet de coach (Hein Vanhaezebrouck, nvdr.) en de rest van de technische staf bedanken. De aanvoerdersband dragen, is een eer voor mij. Ik speel nu anderhalf jaar voor Gent en voel me hier goed”, aldus Mitrovic.

“Ik ben heel erg trots dat ik de tweede helft op Wembley kapitein was en tegen Moeskroen als aanvoerder aan de match mocht beginnen. Het is prachtig. Het wil ook zeggen dat ik het goed doe en dat ik een voorbeeld ben voor de groep.”