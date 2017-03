Gewezen publiekslieveling Anderlecht: "Het waren zes van de beste maanden in mijn carriÃ¨re"

"Het waren zes van de beste maanden in mijn carrière" - Guillaume Gillet Deel deze quote:

“In de Europa League speelden we tegen Tottenham en Monaco. Het waren zes van de beste maanden in mijn carrière, maar in mijn hoofd had ik al beslist dat ik de club in januari zou verlaten. Het was tijd om op een mooie manier afscheid te nemen”, aldus Gillet in een gesprek met SoFoot.

“Anderhalf jaar eerder, toen ik werd uitgeleend aan Bastia, was ik bankzitter. Voor aanvang van de play-offs belandde ik op de bank. Iets wat me nog nooit was overkomen. Daardoor moest ik op kousenvoeten en zonder huldiging vertrekken.”