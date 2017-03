Ribus maakte laatste promotie met Antwerp mee: "Kampioen worden op de Bosuil was waanzinnig"

door Dirk Pieters



Royal Antwerp FC speelt komend weekend de heenwedstrijd van de finale in de Proximus League. De oudste club van ons land staat nu op een zucht van promotie naar het hoogste niveau. Ex-speler Gunter Ribus was erbij toen Antwerp voor het laatst naar eerste klasse promoveerde.

Destijds verzekerde Antwerp zich tegen Ingelmunster van een stekje op het hoogste niveau. “Voor die wedstrijd hing er toch een andere soort van spanning in de kleedkamer. Wat ik me nog herinner van na de match? Dat ik in mijn onderbroek het veld verliet. Kampioen worden op de Bosuil is waanzinnig”, aldus Ribus in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Als Ribus moet kiezen tussen Antwerp en Roeselare, zet hij zijn geld op The Great Old. “Ik verwacht dat de spelers zich voor deze wedstrijden extra kunnen opladen. Roeselare heeft heel veel tijd gehad om zich voor te bereiden op deze finales. Het heeft al die tijd zonder druk gespeeld. Volgens mij is het moeilijk om dan plots een klik te maken. Ik geef Antwerp dan ook de beste kans. Ook al om dat de speelstijl van Roeselare Antwerp wel ligt.”

De Decker

“De sterkte van dit Antwerp is dat er nu een hecht blok op het veld staat. Het is een goed georganiseerde ploeg met werklust én een goede mentaliteit. Dat heeft de club te danken aan het werk van Wim De Decker", besluit Ribus.