Van Holsbeeck: "Anthony blijft voor altijd een ambassadeur van de club"

door Johan Walckiers

Herman Van Holsbeeck blijft Anthony Vanden Borre steunen

Foto: © photonews

Anderlecht had blijkbaar nog een grote rol te spelen in de transfer van Anthony Vanden Borre naar TP Mazembe. De club liet hem onder zijn contract uitkomen en hielp ook mee in de deal. Het was trouwens Anderlecht die zijn persconferentie organiseerde deze middag.